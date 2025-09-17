Milano, 20enne violentata: arrestato 38enne conosciuto sui social

Una ragazza di 20 anni è stata vittima di uno stupro nel Milanese. I due si sarebbero conosciuti sui social e si sarebbero visti per un primo appuntamento quando la giovane è stata violentata. Per questo motivo i carabinieri della stazione di San Donato hanno arrestato un 38enne ritenuto responsabile di violenza sessuale, tentata rapina aggravata e porto di armi o oggetti atti ad offendere. I militari hanno dato esecuzione lunedì a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal gip di Milano.

Violenza sessuale a Milano, la ricostruzione dei fatti

I fatti sarebbero avvenuto pochi giorni prima in un’area vicina al capolinea della metropolitana di San Donato Milanese dove la giovane è stata avvicinata dall’uomo, cittadino italiano conosciuto sui social, e sotto la minaccia di un coltello sarebbe stata vittima di una violenza sessuale e successivamente di una tentata rapina.

Immediate le indagini dei carabinieri che grazie a riconoscimenti fotografici, analisi delle telecamere di sorveglianza e il racconti di alcuni testimoni oltre che della vittima sono riusciti a individuare il 38enne. In particolare le informazioni fornite dalla ragazza si sono rivelate lucide, coerenti e dettagliate e hanno permesso di risalire all’identità dell’uomo, ora in carcere a San Vittore, e alla sua auto.