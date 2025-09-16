Audio rubati a Raoul Bova, indagato Federico Monzino

La Procura di Roma ha iscritto sul registro degli indagati con l’accusa di tentata estorsione, l’imprenditore milanese Federico Monzino, in relazione alla vicenda dei file audio rubati all’attore Raoul Bova. Secondo il pubblico ministero Eliana Dolce, Monzino avrebbe utilizzato una SIM spagnola per inviare messaggi anonimi contenenti minacce volte a compromettere la reputazione e la carriera dell’attore. L’indagine è partita da una conversazione privata tra Bova e la modella Martina Ceretti, che successivamente sarebbe finita nelle mani di Fabrizio Corona. Questa mattina, Bova è stato ascoltato dagli investigatori e dai pm, in qualità di parte lesa negli di piazzale Clodio. Monzino è amico stretto della ragazza.

L’imprenditore aveva cambiato versione sugli audio all’ex re dei paparazzi

L’attore aveva presentato al Garante della Privacy un esposto per la diffusione dell’audio e delle chat con la 23enne Martina Ceretti, fatti circolare da Fabrizio Corona e successivamente rilanciati sui social. In un primo momento Monzino aveva ammesso di aver fornito il materiale all’editore di ‘Falsisssimo’ e di averlo fatto per rendere famosa Ceretti ma poi aveva cambiato versione sostenendo che Corona li aveva trafugati.