Roma, neonata morta dopo il parto: sequestrata la casa maternità ‘Il Nido’

È stata posta sotto sequestro dalla Questura di Roma la casa per la maternità ‘Il Nido’ di via Marmorata, nel quartiere Testaccio della Capitale, dove una neonata è morta ieri pochi minuti dopo il parto.

L’intervento dei soccorritori e della polizia

Secondo quanto riportato, i soccorritori del 118 sono intervenuti sul posto dopo la chiamata dei genitori della piccola, entrambi romani, che hanno poi allertato la polizia di Roma. Gli agenti del commissariato Trevi hanno acquisito la cartella clinica della neonata, mentre la salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Denunce per le ostetriche e autopsia sulla neonata

Due ostetriche della struttura sono state denunciate e sul corpo della neonata sarà effettuata l’autopsia. La casa per la maternità ‘Il Nido’ di via Marmorata è conosciuta per accompagnare le donne in gravidanza fino al parto, utilizzando tecniche come hypnobirthing e yoga prenatale. La segnalazione alla polizia è arrivata ieri pomeriggio, intorno alle 15.30.