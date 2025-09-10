Vibo Valentia, morto bimbo di 3 anni colpito da una trave al parco

Non ce l’ha fatta il bambino di 3 anni e mezzo rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito da una trave all’interno del Parco urbano di Vibo Valentia. Il piccolo è morto questa mattina nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove era stato trasferito d’urgenza con un volo di Stato. L’incidente risale a venerdì 5 settembre, quando il bambino era arrivato in condizioni disperate all’ospedale ‘Jazzolino’ con una vasta emorragia interna. Subito sottoposto a una prima valutazione e a una TAC, il quadro clinico è apparso gravissimo. Dopo il primo intervento, il piccolo è stato trasferito il giorno successivo nella Capitale, dove ha subìto un’ulteriore operazione chirurgica. Da allora è rimasto sotto costante monitoraggio, ma ogni tentativo di salvarlo si è rivelato vano. Sulla vicenda è in corso un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità.