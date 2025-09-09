Gaza, migliaia in piazza a Roma a sostegno della Global Sumud Flottilla

A Roma il corteo che da piazzale Aldo Moro raggiungerà Piazza Vittorio, promosso dopo l’attacco ad una delle imbarcazioni della Global Sumud Flottilla. L’appello lanciato dagli studenti della sapienza da due giorni in presidio permanente nelle vie della città universitaria ha raccolto l’adesione di migliaia di persone giovani e meno giovani, sindacati e associazioni. Tante le bandiere della Palestina e slogan contro il governo israeliano. Obiettivo della protesta anche “l’inerzia del governo Meloni di fronte allo sterminio di Gaza”. Ai nostri microfoni Tommaso, studente di Cambiare Rotta.