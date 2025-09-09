Firenze, borse e portafogli di lusso contraffatti: sequestrati oltre 5 mila accessori

Un’operazione condotta a Firenze dalla Guardia di finanza ha portato al sequestro di oltre 5.000 articoli contraffatti, tra borse e accessori di pelletteria, rinvenuti all’interno di un capannone nella periferia del capoluogo toscano. L’intervento, maturato su impulso operativo del comando provinciale di Firenze e in attuazione delle direttive del comando regionale Toscana, mirate a rafforzare la tutela del mercato legale, della concorrenza e della filiera produttiva nazionale, è stato sviluppato dai militari del 2° nucleo operativo metropolitano attraverso mirate analisi di rischio, attività di osservazione e controlli sul territorio.

L’attività, spiega una nota, ha consentito di individuare un sito logistico-produttivo riconducibile a una persona di nazionalità straniera, nel quale erano stoccati manufatti e semilavorati che riproducevano, con apparente fedeltà, i modelli di una nota maison francese. Sequestrato l’intero stock contraffatto e le attrezzature destinate al confezionamento. Il responsabile è stato denunciato.