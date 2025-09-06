Milano, 25enne investito e ucciso sulle strisce: arrestato un poliziotto, positivo all’alcool test

Un giovane di 25 anni è stato investito e ucciso mentre camminava sulle strisce in via Adelchi a Milano: a guidare la vettura che lo ha colpito un coetaneo, un poliziotto, che è stato arrestato. Lo schianto intorno alle 5:40 del mattino di oggi, sabato. Il giovane è stato trasferito in codice rosso al Policlinico della città meneghina ma non c’è stato nulla da fare.

La dinamica dell’incidente

Sia dalle tracce dell’incidente rilevate dalla Polizia locale sia dal racconto di un testimone si può presumere che la vittima si trovasse sulle strisce quando è stata investita dal veicolo guidato dall’agente della Polizia di Stato, che si è fermato a prestare soccorso. Il conducente del veicolo proveniva da piazza Gobetti e percorreva via Porpora in direzione centro città, l’attraversamento pedonale dove è avvenuto il sinistro è quello tra via Porpora e via Ingegnoli. Per il guidatore dell’auto sono stati richiesti gli accertamenti sanitari all’ospedale Città Studi dove è stato trasportato in codice verde.

Conducente era positivo all’alcool test

Il poliziotto, che era libero dal servizio e guidava la sua auto privata, è risultato positivo all’alcool test. Dopo l’arresto, è stato portato in carcere a Bollate.