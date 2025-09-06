Leoncavallo, Piantedosi: "Manifestazione si svolgerà con responsabilità"

“Preoccupato per manifestazioni per Leoncavallo? No, perché non è stato il nostro provvedimento, è stata l’esecuzione di provvedimenti che erano doverosi, derivavano da provvedimenti di natura giudiziaria. Lo Stato era stato condannato a pagare un risarcimento dei danni, quindi l’illegittimità di quella occupazione abusiva era stata sancita dalla magistratura e quindi abbiamo fatto la cosa più normale di questo mondo. Non siamo preoccupati perché siamo convinti che sia legittima ogni manifestazione di pensiero, compresa questa, ma credo che tutto poi si svolgerà con senso di responsabilità”. Così il ministro degli Interni Matteo Piantedosi, a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio.