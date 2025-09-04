Napoli, donna accoltellata dal marito: reagisce e lo uccide

Viene accoltellata dal marito, reagisce afferrando un coltello e lo uccide. È successo stanotte a Napoli, in un’abitazione in via Sant’Arcangelo a Baiano nel centro storico.

È stata arrestata Lucia Salemme, la 58enne che la scorsa notte ha reagito all’aggressione del marito e lo ha ucciso con una coltellata. La donna, su disposizione della Procura di Napoli, è stata portata nel carcere di Secondigliano. Sull’accaduto indaga la Squadra mobile di Napoli, coordinata dalla Procura partenopea.

Gli agenti delle volanti dell’Upgsp e del Commissariato Decumani sono intervenuti poco dopo le 2.30 nell’abitazione segnalata, dove hanno trovato la donna ferita e il corpo senza vita di un 59enne. La donna ha riferito di essere stata accoltellata dal marito e di aver reagito, afferrando un coltello e colpendolo. È stata trasportata dai sanitari del 118 in codice rosso all’ospedale Vecchio Pellegrini. La sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.

Sarebbe stata proprio la donna, al termine della lite con il marito culminata nell’omicidio, a chiamare la Polizia segnalando quanto avvenuto nella loro abitazione in via Sant’Arcangelo a Baiano, nel quartiere Forcella.