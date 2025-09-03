Evaso da questura di Prato, arrestato a Barcellona boss cinese della droga

È finita la latitanza del boss cinese della droga Bobo Jiang che il 10 luglio scorso evase dalla questura di Prato riuscendo a togliersi le manette mentre si stavano completando le formalità per il suo arresto e quello della moglie.

L’uomo, che per quasi due mesi avrebbe attraversato l’Italia, la Francia, il Belgio e la Spagna, anche spostandosi in aereo con documenti d’identità falsi, è stato arrestato a Barcellona dove, grazie alla collaborazione tra la polizia di Stato – Squadra mobile di Prato e SCO – e le polizie estere, nella serata di lunedì 1° settembre il Grupo Fugitivos di Barcellona lo ha bloccato nel quartiere Sants in strada, in Carrer de Sant Antoni.

Jiang sarebbe punto di riferimento della criminalità cinese a Prato e a Milano per il traffico di stupefacenti, in particolare droghe sintetiche, ma anche nella contraffazione di documenti di identità. E proprio per la sua posizione apicale nella criminalità cinese nel continente, aveva numerosi fiancheggiatori in Europa che lo avrebbero aiutato durante la latitanza. Nel video diffuso dalla polizia, le immagini dell’arresto di Bobo Jiang.