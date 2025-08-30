Roma, auto travolge due pedoni ad Ardea: un morto e un ferito

È di un morto e un ferito il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto sabato pomeriggio intorno alle 15 a Tor San Lorenzo, frazione litoranea di Ardea in provincia di Roma. Un’auto a forte velocità ha travolto due pedoni: uno di loro, centrato in pieno, è morto sul colpo, mentre l’altro è stato soccorso e portato in codice rosso in ospedale dove versa in gravi condizioni. Non sono ancora state rese note le generalità delle due persone coinvolte nell’incidente. Il conducente dell’auto, invece, è stato fermato dai carabinieri della locale stazione. Sul posto anche la Polizia locale di Ardea che conduce le indagini per chiarire la dinamica di quanto accaduto.