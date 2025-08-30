È di un morto e un ferito il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto sabato pomeriggio intorno alle 15 a Tor San Lorenzo, frazione litoranea di Ardea in provincia di Roma. Un’auto a forte velocità ha travolto due pedoni: uno di loro, centrato in pieno, è morto sul colpo, mentre l’altro è stato soccorso e portato in codice rosso in ospedale dove versa in gravi condizioni. Non sono ancora state rese note le generalità delle due persone coinvolte nell’incidente. Il conducente dell’auto, invece, è stato fermato dai carabinieri della locale stazione. Sul posto anche la Polizia locale di Ardea che conduce le indagini per chiarire la dinamica di quanto accaduto.
Roma, auto travolge due pedoni ad Ardea: un morto e un ferito
Fermato dai carabinieri il conducente, indagini in corso per stabilire la dinamica