Home > Cronaca > Como, trovato il corpo di Sergio Corsano: si era tuffato nel lago per salvare i figli e non era riemerso

È stato ritrovato il corpo senza vita di Sergio Corsano, il turista tedesco 55enne di origini italiane che era disperso da lunedì 25 agosto, quando si era tuffato nelle acque del versante lecchese del Lago di Como, al largo di Dongo, per salvare i figli, senza più riemergere. Il corpo, secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco di Como, era sul fondale, a una profondità di 220 metri. Il corpo è stato recuperato con l’utilizzo del sommergibile Rov, un robot a controllo remoto dei vigili del fuoco. Il corpo è stato individuato alle 17.25 circa e dopo il recupero è stato portato a bordo dell’unità dei vigili del fuoco.