Lecco: si tuffa nel lago per salvare i figli e non riemerge, disperso

Un uomo risulta disperso dopo essere caduto sul versante lecchese del lago di Como. L’uomo, a quanto si apprende, si sarebbe tuffato in acqua per soccorrere i figli senza riemergere. Sono in corso le ricerche dei vigili del fuoco.

I fatti si sono verificati nella zona di Dorio. L’uomo è un cittadino di nazionalità tedesca i cui figli erano caduti in acqua dalla barca. Sul posto sta operando il gommone Vigili del fuoco del distaccamento di Bellano e di Dongo. È stato attivato l’elicottero Drago del reparto volo Lombardia con a bordo il personale sommozzatore. Sono inoltre in arrivo anche i sommozzatori del nucleo regionale del Veneto per supporto alle operazioni.