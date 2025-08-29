Possibile attentato dell’Isis a Papa Francesco nel 2024: arrestato 46enne

Un possibile piano dell’Isis turco per uccidere Papa Francesco, a Trieste un anno fa. È quanto riporta Il Piccolo in un articolo pubblicato oggi.

Il possibile attentato a Papa Francesco e l’arresto

Il Papa era a Trieste, il 7 luglio 2024 per prendere parte alla cerimonia di chiusura della 50esima Settimana sociale dei cattolici in Italia e il giorno prima – si legge nell’articolo – era stata trovata una pistola in un trolley nei pressi della stazione.

In Olanda, l’Interpol ha arrestato un uomo di 46 anni, di nazionalità turca, Hasan Uzun, ritenuto affiliato a una organizzazione turca legata all’Isis K, e al momento rinchiuso in isolamento nel carcere di Trieste. Le indagini, infatti, avevano evidenziato che quell’arma era parte di un “possibile progetto di attentato” contro Bergoglio.