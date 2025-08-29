Etna, drone riprende lo spettacolo mozzafiato delle colate laviche

Le autorità hanno chiuso alcune aree dell’Etna ai visitatori, in seguito a un nuovo ciclo di attività vulcanica che ha offerto un altro spettacolo mozzafiato. Secondo Marco Puleo, guida del versante meridionale del vulcano, le aree sopra i 2500 metri sono state interdette dopo che un sistema di allerta automatico ha rilevato un aumento dell’attività.

Giovedì 28 agosto, al tramonto, le riprese di un drone hanno immortalato flussi di lava arancione brillante che scorrevano lungo i suoi pendii e, al tramonto, sfere di lava arancione si sono alzate nel cielo notturno.

Le escursioni sull’Etna, che raggiunge i 3300 metri di altezza e ha una superficie di circa 1200 chilometri quadrati, sono molto gettonate. L’Etna è il vulcano attivo più grande d’Europa.