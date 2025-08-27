Milano, comandante Santovito: "Impegno totale per la sicurezza"

“Sono consapevole della delicatezza dell’incarico che mi è stato affidato e so di poter contare su una squadra affiatata distribuita in maniera capillare sul territorio. L’impegno sarà totalizzante per il nodo sicurezza”. Lo ha dichiarato il nuovo Comandante provinciale dei Carabinieri di Milano, generale di brigata Rodolfo Santovito, che presentandosi alla stampa ha ringraziato il “Generale Salvatore Luongo per l’incarico” nel capoluogo meneghino.

“La città metropolitana di Milano è complessa e presenta questioni articolate, ma ci sono tutte le premesse per offrire servizi utili ai cittadini”, ha affermato. Santovito ha evidenziato che lavorerà “in continuità con il comandante Solazzo, che mi ha preceduto, focalizzando l’attenzione sul territorio con la presenza costante, disponibilità incondizionata”.