Silvana Damato, il legale della famiglia: “Indagine complessa e aperta a 360 gradi”

“C’è il massimo riserbo, anche i famigliari gradiscono riserbo, l’indagine è complessa e aperta a 360 gradi“. Così l’avvocato Walter Felice, legale che assiste la famiglia di Silvana Damato, la 69enne trovata morta nella vasca da bagno del suo appartamento a Milano lo scorso 8 agosto, parlando con i giornalisti a margine del sopralluogo dei carabinieri dei Ris di Parma nell’abitazione. “La scena del crimine è sempre determinante, si tratta di un puzzle da ricomporre” ha aggiunto. “L’appartamento non è ben leggibile, non si riesce a capire che cosa ci sia di autentico o meno, non mi spingo oltre, non era in ordine ma nemmeno a soqquadro. Del mazzo di chiavi non abbiamo notizie al momento”, spiega ancora il legale.