Milano, il vicino di Silvana Damato ricorda il loro ultimo incontro

È stato Piero, vicino di casa di Silvana Damato, a vederla per l’ultima volta la mattina di venerdì 8 agosto, giorno del suo presunto omicidio. “Io l’ho vista l’ultima volta intorno alle 9.30, ero seduto sulla panchina e lei passava in bicicletta. A gran voce mi ha chiamato per nome, mi ha salutato e poi ha continuato ad andare, non so dove andava”, ha raccontato.

Sull’umore della donna ha aggiunto: “Era contenta, l’ho vista come sempre, non mi è sembrato che avesse qualche problema”. Nessun accenno a incontri o appuntamenti, come ha chiarito lo stesso Piero: “Non mi ha parlato di niente, non ci siamo fermati”. Ricordando la 69enne trovata morta nel suo appartamento di via Bisnati, ha detto: “Era una persona molto a modo, allegra, non meritava questa fine”. Alla domanda se la donna frequentasse qualcuno, il vicino ha spiegato: “Sapevo solo che andava a giocare a carte. Quel giorno alcune donne sono venute a chiedermi se l’avessi vista, ma io ho potuto dire solo quello che vi sto raccontando”.

Sul rapporto con la famiglia ha infine precisato: “Non ci siamo mai frequentati in maniera così approfondita”.