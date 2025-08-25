Pescara, tenta di uccidere moglie con il gas

Un 75enne è stato arrestato, in flagranza, per tentato omicidio della moglie, a Manoppello (Pescara). L’uomo avrebbe bucato il muro della stanza da letto della moglie da cui si sta separando e attraverso il foro ha fatto scorrere un tubo in gomma collegandolo ad una bombola di gas, sperando che la donna, al suo rientro in casa, si addormentasse per non risvegliarsi più.

La donna però al momento di andare a letto, dopo aver chiuso la porta della stanza, si è insospettita per l’odore e, spaventata, ha subito aperto le finestre uscendo dalla stanza e chiedendo aiuto alla figlia che ha chiamato il Nue 112.

Nel frattempo, in attesa dell’arrivo dei carabinieri, alla richiesta di chiarimenti della donna, il marito ha risposto di aver dimenticato il gas aperto uscendo appena dopo dall’abitazione. Sul posto, i carabinieri e i vigili del fuoco hanno trovato nella camera da letto dell’uomo una bombola da campeggio da 2,5 chili con il tubo del gas ancora collegato che usciva dal battiscopa della camera da letto della moglie. Il 75enne è stato arrestato ed associato presso la Casa circondariale San Donato.