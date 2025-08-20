'Ndrangheta, narcotraffico internazionale: arrestati 3 latitanti a Ibiza

Lo scorso 15 agosto i carabinieri del ROS, insieme al personale della Comisarìa General de Informacion Policia Nacional, hanno localizzato e catturato a Ibiza tre latitanti italiani colpiti da mandato di arresto europeo per associazione finalizzata al traffico internazionale di droga aggravata dal metodo mafioso. Il provvedimento è stato disposto nell’ambito dell’indagine del ROS denominata ‘Anemone’ in cui, lo scorso 8 luglio, sono stati arrestati 24 indagati tra l’Italia e l’Albania. I latitanti rintracciati e arrestati in Spagna sono accusati di essere elementi di spicco di un’organizzazione criminale di matrice ‘ndranghetista dedita al narcotraffico, con base a Roma e operante sul territorio nazionale ed estero, facente capo a un 57enne calabrese già condannato perché ritenuto elemento apicale della cosca di Volpiano, in provincia di Torino, in contiguità criminale di quella di Platì, nel Reggino.