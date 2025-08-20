Accesso Archivi

Milano, Cecilia De Astis investita e uccisa da auto pirata: fermata la madre del minore alla guida

Controlli di Polizia Locale e Carabinieri nel Campo Rom di via selvanesco dove sono rientrati i ragazzi protagonisti dell’incidente mortale in cui ha perso la vira Cecilia De Astis – Milano, 13 Agosto 2025 (Foto Claudio Furlan/Lapresse) Local police and Carabinieri checks in the Roma camp in Via Selvanesco, where the young people involved in the fatal accident in which Cecilia De Astis lost her life have returned – Milan, 13 August 2025 (Photo Claudio Furlan/Lapresse)
Si trova a San Vittore per un cumulo pena da scontare di 3 anni e 10 mesi

La Polizia locale di Milano ha fermato la madre di due dei ragazzini che lo scorso 11 agosto, a bordo di un’auto hanno investito e ucciso la 71enne Cecilia De Astis in via Saponaro a Milano. La donna, 33 anni, madre del minorenne che era alla guida dell’auto, è stata arrestata oggi all’interno dei giardini di viale Cermenate e portata nel carcere di San Vittore per un cumulo pena da scontare di 3 anni e 10 mesi.

Fra i reati, furti commessi tra il 2017 e il 2019. La donna è stata trovata in possesso di oltre 130 grammi in monili d’oro e 1.500 euro in contanti. La 33enne è stata anche denunciata a piede libero per ricettazione.

I tre minori in comunità protette

Tre dei minori responsabili della morte di Cecilia De Astis, investita e uccisa a Milano, saranno collocati in comunità protette. Si tratta del 13enne che guidava l’auto che lunedì ha investito e ucciso la 71enne, del 12enne e della sorella di 11 anni dell’accampamento di via Selvanesco. Un quarto era irreperibile.

Pm: “Minori allontanati da famiglie perché in pericolo”

I minori responsabili della morte della 71enne Cecilia De Astis, collocati oggi dalla polizia locale in “un luogo sicuro”, sono stati allontanati dalle proprie famiglie perché “moralmente e materialmente” abbandonati ed esposti “nell’ambiente familiare a grave pregiudizio e pericolo” per la propria “incolumità psicofisica”. E’ quanto prevede a norma di legge il provvedimento preso d’intesa con la Procura per i minorenni di Milano, diretta da Luca Villa, nei confronti dei 3 ragazzini individuati questa notte in Piemonte mentre si cerca il quarto che era bordo della Citroen che ha travolto e ucciso la donna a Gratosoglio.

