Milano, Cecilia De Astis investita e uccisa da auto pirata: fermata la madre del minore alla guida

La Polizia locale di Milano ha fermato la madre di due dei ragazzini che lo scorso 11 agosto, a bordo di un’auto hanno investito e ucciso la 71enne Cecilia De Astis in via Saponaro a Milano. La donna, 33 anni, madre del minorenne che era alla guida dell’auto, è stata arrestata oggi all’interno dei giardini di viale Cermenate e portata nel carcere di San Vittore per un cumulo pena da scontare di 3 anni e 10 mesi.

Fra i reati, furti commessi tra il 2017 e il 2019. La donna è stata trovata in possesso di oltre 130 grammi in monili d’oro e 1.500 euro in contanti. La 33enne è stata anche denunciata a piede libero per ricettazione.

I tre minori in comunità protette

Tre dei minori responsabili della morte di Cecilia De Astis, investita e uccisa a Milano, saranno collocati in comunità protette. Si tratta del 13enne che guidava l’auto che lunedì ha investito e ucciso la 71enne, del 12enne e della sorella di 11 anni dell’accampamento di via Selvanesco. Un quarto era irreperibile.

Pm: “Minori allontanati da famiglie perché in pericolo”

I minori responsabili della morte della 71enne Cecilia De Astis, collocati oggi dalla polizia locale in “un luogo sicuro”, sono stati allontanati dalle proprie famiglie perché “moralmente e materialmente” abbandonati ed esposti “nell’ambiente familiare a grave pregiudizio e pericolo” per la propria “incolumità psicofisica”. E’ quanto prevede a norma di legge il provvedimento preso d’intesa con la Procura per i minorenni di Milano, diretta da Luca Villa, nei confronti dei 3 ragazzini individuati questa notte in Piemonte mentre si cerca il quarto che era bordo della Citroen che ha travolto e ucciso la donna a Gratosoglio.