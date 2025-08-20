Inchiesta urbanistica, Catella arriva in tribunale per l’udienza del Riesame

È arrivato questa mattina in tribunale a Milano l’immobiliarista Manfredi Catella, fondatore di Coima SGR, per l’udienza davanti al tribunale del Riesame fissata per discutere il ricorso contro la misura cautelare degli arresti domiciliari. Catella è giunto a bordo di un’auto NCC e ha salutato i giornalisti presenti, subito ripreso dal suo legale Francesco Mucciarelli, in auto con lui, con un secco “Non puoi parlare”. L’imprenditore è stato arrestato il 31 luglio scorso su decisione del gip Mattia Fiorentini nell’ambito dell’inchiesta della procura di Milano sull’urbanistica. Nelle scorse settimane il Riesame si è già espresso sui ricorsi degli altri cinque arrestati, sostituendo i domiciliari con un’interdittiva di un anno per l’ex assessore comunale Giancarlo Tancredi, l’ex presidente della Commissione paesaggio Giuseppe Marinoni e il manager Federico Pella, mentre per l’architetto Alessandro Scandurra e l’imprenditore Andrea Bezziccheri, unico inizialmente finito in carcere, sono stati annullati gli arresti.