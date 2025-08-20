Cuneo, incendio a Revello: bruciati 50 ettari di territorio

È stato dichiarato in bonifica l’incendio di vegetazione che nei giorni scorsi ha interessato il territorio di Revello, in provincia di Cuneo, bruciando circa 50 ettari di superficie.

Nella giornata di martedì le operazioni di spegnimento hanno visto impegnati circa 30 Vigili del fuoco del comando di Cuneo con il supporto aereo di due lanci d’acqua del Canadair e 110 e dell’elicottero regionale.