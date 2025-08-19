Reggio Calabria, maxi piantagione marijuana a Caulonia: sequestrate 2mila piante

Oltre 2mila piante di marijuana nascoste tra i boschi della Locride. È la piantagione scoperta dai carabinieri a Caulonia, in provincia di Reggio Calabria: oltre 2mila arbusti di Cannabis Sativa, coltivati con tecniche avanzate e serviti da un complesso sistema di irrigazione.

La scoperta è avvenuta nel corso di un’attività di rastrellamento condotta dai militari della Stazione Carabinieri di Caulonia, insieme ai colleghi dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Calabria”. La coltivazione, per dimensioni e organizzazione, aveva assunto i connotati di un’impresa agricola illegale, pronta a immettere sul mercato enormi quantitativi di droga. Le piante sono state sequestrate.