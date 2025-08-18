Terremoto Latina, scossa magnitudo 2.7

Terremoto di magnitudo 2.7 è avvenuto nella zona di latina, per la precisione a 4 km a Nord Est dalla città. La prima scossa alle 12.24 ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 41.4968, 12.9423 ad una profondità di 8 km.
Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.
I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione – specifica l’Ingv. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.
Le altre scosse di questi giorni
Ieri una scossa di magnitudo 2.2 ha fatto tremare ancora i Campi Flegrei.
A Ferragosto un terremoto di magnitudo 2.1 è stato avvertito nel Messinese.