lunedì 18 agosto 2025

Terremoto Latina, scossa magnitudo 2.7

Terremoto a Latina
Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma

Terremoto di magnitudo 2.7 è avvenuto nella zona di latina, per la precisione a 4 km a Nord Est dalla città. La prima scossa alle 12.24 ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 41.496812.9423 ad una profondità di 8 km.

Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione – specifica l’Ingv. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

Le altre scosse di questi giorni

Ieri una scossa di magnitudo 2.2 ha fatto tremare ancora i Campi Flegrei.

A Ferragosto un terremoto di magnitudo 2.1 è stato avvertito nel Messinese.

