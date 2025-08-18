Accesso Archivi

Accesso Archivi

lunedì 18 agosto 2025

Ultima ora

Napoli, accoltellato e ucciso in casa un ispettore di polizia

Napoli, accoltellato e ucciso in casa un ispettore di polizia
LaPresse
LaPresse
,

L’uomo era di servizio al commissariato di Giugliano

A Napoli, i carabinieri della Compagnia di Marano sono intervenuti in Viale delle margherite per un omicidio. Si tratta di un 58enne, che è stato ferito e ucciso con un’arma da taglio nella sua abitazione. Indagini in corso da parte dei carabinieri per comprendere la dinamica e rintracciare l’autore.  L’uomo, si apprende da fonti investigative, era un ispettore di polizia in servizio al commissariato di Giugliano.

© Riproduzione Riservata