Napoli, accoltellato e ucciso in casa un ispettore di polizia

A Napoli, i carabinieri della Compagnia di Marano sono intervenuti in Viale delle margherite per un omicidio. Si tratta di un 58enne, che è stato ferito e ucciso con un’arma da taglio nella sua abitazione. Indagini in corso da parte dei carabinieri per comprendere la dinamica e rintracciare l’autore. L’uomo, si apprende da fonti investigative, era un ispettore di polizia in servizio al commissariato di Giugliano.