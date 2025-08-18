Lecce, colpito da fulmine in moto muore 42enne

Un uomo di 42 anni è morto dopo essere stato colpito da un fulmine mentre percorreva in moto la Strada statale 275 di Santa Maria di Leuca, all’altezza del comune di Nociglia (Lecce). Questa mattina intorno a mezzogiorno l’uomo, di Roma e in Salento per le vacanze, stava attraversando la statale mentre la zona era interessata da un forte temporale. Sono intervenuti i sanitari del 118, che ne hanno constatato la morte sul posto. Intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Nociglia.

Si tratta del secondo caso di persona colpita da un fulmine in Italia nelle ultime 24 ore: ieri un 15enne è stato colpito da un fulmine nel teramano ed è stato ricoverato in terapia intensiva. Oggi è stato spostato all’ospedale Bambino Gesù di Roma per via delle sue condizioni molto critiche.

Come prevenire di essere colpiti dai fulmini

Tra i consigli più banali per la prevenzione c’è quello di ascoltare le previsioni del tempo: è fondamentale per poter pianificare al meglio le escursioni ed evitare di trovarsi in mezzo a un temporale con fulmini. Gli esperti segnalano però anche altre accortezze da avere quando si scatenano dei temporali.

Un riparo sicuro in caso di temporale può essere un edificio abitabile o un veicolo di metallo completamente chiuso (come un’automobile o un furgone) con i finestrini chiusi. Rifugiarsi in un veicolo aperto (come un furgone pick-up o un’auto da golf) o in una piccola struttura aperta, come un gazebo, non è sicuro.

Per evitare le lesioni da fulmini in ambienti interni, si deve evitare qualsiasi contatto con l’impianto idraulico o elettrico e l’uso di qualsiasi dispositivo collegato all’impianto elettrico.