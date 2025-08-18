Accesso Archivi

Accesso Archivi

lunedì 18 agosto 2025

Ultima ora

Lecce, colpito da fulmine in moto muore 42enne

Lecce, colpito da fulmine in moto muore 42enne
LaPresse
LaPresse

Si tratta del secondo caso di persona colpita da un fulmine in Italia in 24 ore

Un uomo di 42 anni è morto dopo essere stato colpito da un fulmine mentre percorreva in moto la Strada statale 275 di Santa Maria di Leuca, all’altezza del comune di Nociglia (Lecce). Questa mattina intorno a mezzogiorno l’uomo, di Roma e in Salento per le vacanze, stava attraversando la statale mentre la zona era interessata da un forte temporale. Sono intervenuti i sanitari del 118, che ne hanno constatato la morte sul posto. Intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Nociglia. 

Si tratta del secondo caso di persona colpita da un fulmine in Italia nelle ultime 24 ore: ieri un 15enne è stato colpito da un fulmine nel teramano ed è stato ricoverato in terapia intensiva. Oggi è stato spostato all’ospedale Bambino Gesù di Roma per via delle sue condizioni molto critiche.

Come prevenire di essere colpiti dai fulmini

Tra i consigli più banali per la prevenzione c’è quello di ascoltare le previsioni del tempo: è fondamentale per poter pianificare al meglio le escursioni ed evitare di trovarsi in mezzo a un temporale con fulmini. Gli esperti segnalano però anche altre accortezze da avere quando si scatenano dei temporali.

Un riparo sicuro in caso di temporale può essere un edificio abitabile o un veicolo di metallo completamente chiuso (come un’automobile o un furgone) con i finestrini chiusi. Rifugiarsi in un veicolo aperto (come un furgone pick-up o un’auto da golf) o in una piccola struttura aperta, come un gazebo, non è sicuro. 

Per evitare le lesioni da fulmini in ambienti interni, si deve evitare qualsiasi contatto con l’impianto idraulico o elettrico e l’uso di qualsiasi dispositivo collegato all’impianto elettrico.

© Riproduzione Riservata