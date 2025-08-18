Teramo, 15enne colpito da fulmine trasferito al Bambino Gesù di Roma

È stato trasferito all’ospedale Bambino Gesù di Roma il ragazzo di 15 anni della provincia di Teramo che ieri pomeriggio, dopo essere stato colpito da un fulmine, è stato ricoverato in prognosi riservata, in gravi condizioni, all’ospedale dell’Aquila, in rianimazione, dov’è stato sedato. A recuperarlo sono stati i tecnici del soccorso alpino e speleologico con un’ambulanza dell’elisoccorso Questa mattina un’altra eliambulanza si è alzata in volo, dall’ospedale San Salvatore, per il trasferimento del giovanissimo a Roma nell’ospedale specialistico.

Cosa è successo ieri

L’incidente è avvenuto ieri alle ore 17.30 nel teramano, a Crognaleto, località Coppo: il 15enne che si trovava in compagnia del padre è stato colpito da un fulmine. Immediatamente soccorso con l’elisoccorso del 118, il ragazzo è stato trasportato all’ospedale San Salvatore dell’Aquila, in codice rosso. Il giovane è stato ricoverato nel reparto di rianimazione.

Ustioni da fulmine, come prevenire di essere colpiti

Tra i consigli più banali per la prevenzione c’è quello di ascoltare le previsioni del tempo: è fondamentale per poter pianificare al meglio le escursioni ed evitare di trovarsi in mezzo a un temporale con fulmini.

Un riparo sicuro in caso di temporale può essere un edificio abitabile o un veicolo di metallo completamente chiuso (come un’automobile o un furgone) con i finestrini chiusi. Rifugiarsi in un veicolo aperto (come un furgone pick-up o un’auto da golf) o in una piccola struttura aperta, come un gazebo, non è sicuro.

Per evitare le lesioni da fulmini in ambienti interni, si deve evitare qualsiasi contatto con l’impianto idraulico o elettrico e l’uso di qualsiasi dispositivo collegato all’impianto elettrico.