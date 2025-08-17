Olbia, fermato col taser dai carabinieri: 57enne muore in ambulanza

L’episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica nel quartiere di Santa Mariedda

È morto in ambulanza un uomo di 57 anni, originario di Sassari, colto da malore dopo essere stato colpito con il taser dai carabinieri intervenuti per bloccarlo.

Cosa è successo a Olbia: la ricostruzione dei fatti

L’episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica nel quartiere di Santa Mariedda, a Olbia, dove l’uomo secondo quanto riferito stava dando in escandescenza creando disordini in strada, aggredendo passanti e militari arrivati sul posto. Dopo essere stato immobilizzato, è stato affidato al personale del 118 per il trasferimento in ospedale, ma è deceduto durante il tragitto.

Le circostanze dell’accaduto sono ora al vaglio dell’autorità giudiziaria. Secondo quanto ricostruito dal Sic (Sindacato Indipendente dei Carabinieri) l’uomo, nonostante i ripetuti inviti a calmarsi, si è scagliato “con inaudita violenza” contro i militari: uno di loro è stato ferito al volto ed è stato necessario il trasporto in ospedale.