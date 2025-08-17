Milano, uccide a coltellate il cognato dopo una lite: arrestato 29enne

Dopo una lite con la sorella e il cognato, scoppiata per futili motivi, avrebbe ucciso quest’ultimo a coltellate. Con questa accusa i carabinieri di Milano Vigentino e del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un 29enne ecuadoriano già noto alle forze dell’ordine. La vittima, 32 anni, è connazionale dell’arrestato. Trasportata in Codice Rosso all’ospedale Niguarda, è morta poco dopo l’arrivo al nosocomio del capoluogo lombardo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo di Milano che hanno trovato l’arma del delitto. L’arrestato è stato intercettato a circa 200 metri dal luogo dell’omicidio. Sulla salma è stata disposta l’autopsia. Il 29enne, dopo le formalità di rito, è stato condotto nel carcere di San Vittore.