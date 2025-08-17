Foggia, arrestato a Cerignola il latitante Tommaso Morra: nel 2022 tentò assalto a un caveau

Arrestato a Cerignola in provincia di Foggia, grazie a un’operazione della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, coordinate dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Brescia con la collaborazione operativa della Procura della Repubblica di Bari – Direzione Distrettuale Antimafia, il latitante Tommaso Morra, condannato in via definitiva alla pena di 12 anni e 6 mesi di reclusione – di cui dovrà scontare il residuo pari a 9 anni, 6 mesi e 25 giorni – per aver tentato di assaltare, nel marzo 2022, il caveau della sede Mondialpol di Calcinato in provincia di Brescia. Morra era fuggito dopo la condanna nel mese di febbraio 2025, sottraendosi all’esecuzione del provvedimento. Le indagini, immediatamente avviate e condotte dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e dalle Squadre Mobili di Brescia e Foggia con l’ausilio dello Scico e del Nucleo Pef di Bari – Gico, hanno consentito di rintracciare il latitante e procedere alla sua cattura. Morra è considerato un elemento di vertice delle cosiddette batterie cerignolane dedite agli assalti ai furgoni portavalori. Il commando, equipaggiato con Kalashnikov, mitragliette UZI, pistole, fucili a pompa e munizionamento da guerra nonché munito di numerosi veicoli, quando era pronto per l’assalto venne fermato all’interno di un capannone poco distante dalla sede dell’istituto di vigilanza grazie all’intervento della Polizia di Stato, che si avvalse anche del supporto del reparto speciale dei NOCS.