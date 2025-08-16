Ischia, 69enne uccide l'ex suocera e il compagno: il luogo della sparatoria

Sparatoria a Ischia: alle 18.30 circa in via provinciale Panza 350 a Forio d’Ischia un 69enne avrebbe sparato e ucciso il compagno e la madre della sua ex moglie. Le vittime sono un 48enne e una 63enne di origini ucraine. Avrebbe poi rincorso e sparato anche alla ex moglie, 42enne di origini ucraine, ferendola. La donna è attualmente ricoverata all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, in prognosi riservata. Il 69enne avrebbe poi rivolto l’arma contro di sé, sparando un colpo. In gravissime condizioni, è morto poco dopo in ospedale. Il bilancio del drammatico gesto è di tre morti e una ferita grave, la donna di 42 anni. Sono in corso indagini a cura dei carabinieri della compagnia di Ischia.