Carovana di auto a Milano in sostegno di Gaza

Alcune centinaia di manifestanti a bordo di auto decorate con bandiere palestinesi stanno partecipando alla ‘carovana per Gaza’, una mobilitazione che attraversa le principali piazze e vie di Milano. L’iniziativa, organizzata da realtà sociali e associative, vuole mantenere alta l’attenzione sulla situazione nella Striscia. “Continua la mobilitazione per Gaza, un urlo di dolore che parte dalla pancia, dall’umanità, dal raziocinio degli esseri umani di tutto il mondo. Un urlo di dolore che si alza al cielo, arriva a tutto il mondo per arrivare a Gaza”, ha spiegato Elio Lupoli, del centro sociale Vittoria, tra i promotori dell’evento.

“Siamo davanti a qualcosa che storicamente lascia segno nell’umanità, è un punto di non ritorno se si sta dalla parte del diritto, della vita delle persone o si sta dalla parte della protezione di uno Stato che è assassino, uno Stato che è inequivocabilmente assassino”, ha aggiunto l’attivista. “Oggi ci siamo inventati questa carovana con le auto, per non star fermi. Abbiamo deciso di girare per tutta Milano, per l’intera circonvallazione, per dare un segnale chiaro: stiamo con Gaza, inequivocabilmente, senza sé e senza ma, per il diritto alla vita, alla resistenza, alla stessa esistenza del popolo palestinese”, ha concluso Lupoli.