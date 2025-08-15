Roma, auto travolge bici con bimbo: è grave

Il piccolo ha 5 anni, è in prognosi riservata

Un bambino di 5 anni è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, per i gravi traumi riportati dopo in un incidente stradale avvenuto ieri sera, in via di Tor Pignattara, all’incrocio con via dell’Acquedotto Alessandrino, al Casilino.

Secondo quanto apprende LaPresse, lo scontro è avvenuto intorno alle 21. Il piccolo, in sella alla bicicletta era sfuggito alla vista del padre quando l’automobilista lo ha travolto. L’uomo si è fermato a prestare soccorso. Prima di essere trasferito al Bambin Gesù il bambino era stato portato al pronto soccorso del Vannini. Sul posto le autoambulanze dell’Ares 118 e la Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi.

Nei giorni scorsi nel frusinate un incidente simile era costato la vita a un 74enne. Lo scontro era avvenuto a Castilleri, la vittima era Gilberto Arbanti, un uomo di Arpino che, nonostante il trasporto in ospedale, non è sopravvissuto alle ferite riportate. Alla guida dell’auto in quel caso c’era una donna di 78 anni, anche lei finita in pronto soccorso ma dimessa poco dopo.