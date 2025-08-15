Milano, agosto in coda al Pane Quotidiano: “4mila al giorno per un pasto, servono volontari”

(LaPresse) La fila di persone in coda ai centri del Pane Quotidiano a Milano non diminuisce neanche ad agosto. Sono circa 4mila le persone che ogni giorno vengono aiutate dai volontari con la distribuzione di generi alimentari gratuiti, famiglie italiane e straniere, giovani e anziani, tutti in fila per un aiuto nel silenzio di una città vuota per l’esodo estivo. “Sono aumentate le persone di circa il 10-15% rispetto agli anni scorsi. Milano è diventata ancora più grande come città, anche a livello europeo, ma non è cresciuta solo da un punto di vista positivo, è aumentata anche la coda di chi viene qui a chiedere una mano”, spiega a LaPresse Luigi Rossi, presidente della Onlus. “Abbiamo bisogno di tutto, dal volontariato, soprattutto in questo mese di agosto, ma anche donazioni di denaro o generi di conforto. Abbiamo bisogno di tutto e di tutti”.