Migranti, Piantedosi: "Bloccare i viaggi, in Italia si entri da regolari"

Sul tema dei migranti, “la tragedia avvenuta appena l’altro ieri, proprio per il dolore che suscita, ci sprona a proseguire nell’azione di prevenzione, sin dai territori di partenza, di questi viaggi in mare. È nostro dovere continuare a combattere senza tregua lo spietato affarismo dei trafficanti di esseri umani. Soltanto bloccando completamente le partenze irregolari potremo azzerare i naufragi. Per questo il Governo sta lavorando in maniera molto incisiva anche a livello internazionale per combattere il traffico di esseri umani”. Sono le parole del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a commento del dossier del Viminale sulla sicurezza nei primi sette mesi dell’anno, in riferimento al naufragio di Lampedusa. “Lavoriamo su questo fronte e continueremo a farlo perché crediamo che si debba va affermare una volta per tutte il principio che in Italia si entra solo attraverso canali regolari“, ha aggiunto il ministro.