Accesso Archivi

Accesso Archivi

venerdì 15 agosto 2025

Ultima ora

Malpensa, sequestrati 3.761 farmaci destinati al mercato illegale

Nell’ambito di un’articolata attività di vigilanza condotta nell’area aeroportuale, durante il periodo estivo, i Finanzieri del Gruppo Malpensa e i Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno effettuato numerosi sequestri di farmaci irregolari, privi delle necessarie autorizzazioni per l’immissione in commercio sul territorio nazionale. I finanzieri hanno sequestrato 3.761 prodotti farmaceutici importati dall’estero e destinati al mercato nazionale che rappresentavano un potenziale rischio per la salute pubblica. I medicinali, frequentemente privi di etichettatura in lingua italiana e non conformi alle normative sanitarie vigenti, erano occultati all’interno dei bagagli personali dei passeggeri o in colli dichiarati come contenenti prodotti generici ad uso personale.