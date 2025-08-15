Malpensa, sequestrati 3.761 farmaci destinati al mercato illegale

Nell’ambito di un’articolata attività di vigilanza condotta nell’area aeroportuale, durante il periodo estivo, i Finanzieri del Gruppo Malpensa e i Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno effettuato numerosi sequestri di farmaci irregolari, privi delle necessarie autorizzazioni per l’immissione in commercio sul territorio nazionale. I finanzieri hanno sequestrato 3.761 prodotti farmaceutici importati dall’estero e destinati al mercato nazionale che rappresentavano un potenziale rischio per la salute pubblica. I medicinali, frequentemente privi di etichettatura in lingua italiana e non conformi alle normative sanitarie vigenti, erano occultati all’interno dei bagagli personali dei passeggeri o in colli dichiarati come contenenti prodotti generici ad uso personale.