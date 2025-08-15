Lodi, morto 16enne annegato dopo tuffo nel fiume Adda

Non ce l’ha fatta Karim Hamed Mandi, il ragazzo egiziano di 16 anni ripescato ieri privo di sensi nelle acque del fiume Adda tra Merlino e Comazzo, nel Lodigiano. Il giovane è morto questa mattina all’ospedale San Raffaele di Milano, dove era stato trasportato in condizioni disperate.

Il ragazzo si era tuffato nel fiume per il caldo, ma non è più riemerso. Era un minore non accompagnato residente in una comunità a Spino d’Adda. La Procura di Lodi ha aperto un’inchiesta.

Si era tuffato nel fiume per il caldo, ma non è più tornato a galla

Il dramma è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18, quando il 16enne si è tuffato nel fiume per cercare refrigerio a causa del caldo. Ma non è più riemerso. L’allarme è stato dato dai suoi amici: immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Lodi, che hanno attivato l’elicottero Drago decollato da Malpensa.

Grazie al sorvolo, il corpo del ragazzo è stato individuato sul fondo del fiume, in località Bocchi di Comazzo, dove da anni vige il divieto di balneazione per motivi di sicurezza, dovuti alla profondità irregolare e alle forti turbolenze.

I soccorsi e il tragico epilogo in ospedale

I sommozzatori hanno recuperato Karim Hamed Mandi e subito sono iniziate le manovre di rianimazione da parte del personale dei vigili del fuoco, in attesa dei sanitari. Dopo oltre mezz’ora di tentativi, il giovane è stato elitrasportato al San Raffaele di Milano, ma le sue condizioni erano disperate.

Chi era la vittima

Karim era un minore non accompagnato, ospitato in una comunità a Spino d’Adda, nel Cremonese. Aveva 16 anni ed era di origine egiziana. Con altri giovani si trovava sulle rive dell’Adda quando ha deciso di tuffarsi, senza purtroppo far ritorno a riva.

Inchiesta aperta dalla Procura di Lodi

Sulla tragedia stanno indagando i carabinieri di Lodi, mentre la Procura della Repubblica ha già aperto un fascicolo per accertare le responsabilità e ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti.