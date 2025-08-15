Ferragosto a Napoli, l'assessore al Turismo brinda con i turisti al bar Gambrinus

(LaPresse) “Abbiamo incontrato allo storico bar Gambrinus turisti che vengono dal Kuwait, dalla Francia, dall’America e tanti italiani a riprova che Napoli è diventata una grande capitale del turismo in Italia. Per questo fine settimana attendiamo oltre 500mila visitatori, numeri che spingono a fare sempre di più perché la città diventi sempre più attraente e inclusiva”. Queste le parole di Teresa Armato, assessore al Turismo del Comune di Napoli, che ha festeggiato il Ferragosto con un brindisi allo storico bar Gambrinus con i tanti turisti giunti nel capoluogo partenopeo.