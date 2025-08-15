Caldo, Ferragosto da bollino rosso in 14 città: ecco quali sono

Bollino rosso per il caldo, oggi 15 agosto, in 14 città. È quanto emerge dal bollettino delle ondate di calore emesso dal ministero della Salute per la giornata di oggi: si tratta di un dato in leggero calo rispetto alle 16 di ieri che hanno fatto registrare la massima allerta. Grado tre dunque a Ferragosto per molti centri urbani.
Città da bollino rosso: ecco quali sono
- Roma
- Milano
- Bologna
- Bolzano
- Brescia
- Firenze
- Frosinone
- Genova
- Latina
- Perugia
- Torino
- Trieste
- Venezia
- Verona.
Le città da bollino rosso domani, 16 agosto
- Roma
- Milano
- Bologna
- Bolzano
- Brescia
- Firenze
- Genova
- Torino
- Trieste
- Venezia
- Verona