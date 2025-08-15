Accesso Archivi

Accesso Archivi

venerdì 15 agosto 2025

Ultima ora

Caldo, Ferragosto da bollino rosso in 14 città: ecco quali sono

Caldo, Ferragosto da bollino rosso in 14 città: ecco quali sono
LaPresse
LaPresse

Domani scenderanno a 11

Bollino rosso per il caldo, oggi 15 agosto, in 14 città. È quanto emerge dal bollettino delle ondate di calore emesso dal ministero della Salute per la giornata di oggi: si tratta di un dato in leggero calo rispetto alle 16 di ieri che hanno fatto registrare la massima allerta. Grado tre dunque a Ferragosto per molti centri urbani.

Città da bollino rosso: ecco quali sono

  • Roma
  • Milano
  • Bologna
  • Bolzano
  • Brescia
  • Firenze
  • Frosinone
  • Genova
  • Latina
  • Perugia
  • Torino
  • Trieste
  • Venezia
  • Verona.

Le città da bollino rosso domani, 16 agosto

  • Roma
  • Milano
  • Bologna
  • Bolzano
  • Brescia
  • Firenze
  • Genova
  • Torino
  • Trieste
  • Venezia
  • Verona

© Riproduzione Riservata