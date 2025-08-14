Turista scozzese prende pietre dell'antica Pompei come souvenir, denunciato

Un turista scozzese di 51 anni è stato denunciato per furto aggravato dopo essere stato sorpreso con sei reperti archeologici nello zaino all’interno del Parco di Pompei. A notarlo è stata una guida turistica, che lo ha visto raccogliere frammenti di pavimentazione nei pressi della basilica e ha allertato direzione e vigilanza. Grazie alla segnalazione, i Carabinieri del posto fisso Scavi lo hanno rintracciato poco dopo all’esterno dell’area archeologica, vicino alla stazione EAV di Villa dei Misteri. Nello zaino aveva cinque pietre e un frammento di laterizio sottratti dal sito. I reperti sono stati restituiti al Parco. Il direttore Gabriel Zuchtriegel ha elogiato la prontezza della guida, del personale di vigilanza e dell’Arma per l’intervento congiunto.