Milano, investita e uccisa da auto pirata: 3 dei minori fermati andranno in comunità

Tre dei minori responsabili della morte di Cecilia De Astis, investita e uccisa a Milano, saranno collocati in comunità protette. Si tratta del 13enne che guidava l’auto che lunedì ha investito e ucciso la 71enne, del 12enne e della sorella di 11 anni dell’accampamento di via Selvanesco.

I tre minori rintracciati in Piemonte

Il provvedimento d’urgenza è stato preso perché le famiglie si sono allontanate dal luogo di dimora “senza comunicare le proprie intenzioni” nonostante la “buona collaborazione durante la prima fase delle indagini”. I tre minori sono stati fermati tutti in Piemonte. I due maschi all’interno in un terreno agricolo nel Comune di Beinasco, mentre la più piccola è stata rintracciata sull’A6 Torino-Savona all’altezza del casello di Fossano in direzione Ventimiglia.

Si cerca il quarto minore

Sono in corso attività per rintracciare il quarto minore del gruppo che lunedì era a bordo dell’auto, rubata a un turista francese prima della tragedia. Al ritrovamento dei ragazzini ha contribuito la polizia stradale del Compartimento Piemonte. I provvedimenti eseguiti dalla polizia locale di Milano sono stati presi d’intesa con la Procura per i minorenni che aveva appena avanzato dei ricorsi urgenti a tutela dei minori ed era in attesa delle decisioni del Tribunale per i minori.

Figlio De Astis: “Non possiamo dare responsabilità solo a ragazzini”

“Le forze dell’ordine sanno fare il loro operato, bisogna che tutti noi siamo messi nelle condizioni di poter vivere serenamente senza la paura di fare una passeggiata o una piccola commissione per le strade di tutti i quartieri. Chi ha parlato con questi bambini dice che forse non si sono resi conto bene di cosa sia successo: non raggiungevano neanche l’età di 14 anni, quindi capite bene che non possiamo accollare sulle loro spalle tutta la responsabilità del gesto”. Così Filippo Di Terlizi, figlio di Cecilia De Astis, la donna travolta e uccisa a Milano da un’auto guidata da un 13enne, con a bordo altri tre ragazzini rom tra gli 11 e i 13 anni, e rubata poco prima a turisti francesi, prima di entrare al funerale della donna. “Aiutiamoci come società, come comunità. Siamo un quartiere, siamo una città grande, non siamo l’ultimo Paese del mondo, tutti meritiamo rispetto, dignità, solidarietà e siamo un Paese forte: cerchiamo di fare valere la nostra forza”, ha aggiunto l’uomo. “La sensazione è che le istituzioni se ne dovranno occupare, pensare a quello che non è stato possibile fare prima e a quello che si potrà fare dopo. Ormai il presente è che la mia mamma non c’è più”.

Sorella De Astis: “Momenti belli aiuteranno a sopportare dolore e rabbia”

Sono circa duecento le persone che nella chiesa di Santa Barnaba, in via Feraboli 27 nel quartiere Gratosoglio a Milano, partecipano ai funerali di Cecilia De Astis, la donna travolta e uccisa da un’auto guidata da un tredicenne, con a bordo altri tre ragazzini rom tra gli 11 e i 13 anni, rubata poco prima a turisti francesi. Prima della funzione, i figli e le sorelle della vittima hanno tracciato a turno un breve ricordo della donna. “Insieme abbiamo condiviso grandi dispiaceri ma anche momenti belli che ci aiuteranno a sopportare un dolore misto a rabbia per il fallimento del sistema e della società di cui sei stata vittima”, ha detto la sorella Lina. L’altra sorella, Maria, in lacrime, ha aggiunto: “Ciao, Cecilia, ti vogliamo bene”, facendo partire un lungo applauso dai presenti.