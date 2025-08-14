Milano, donna trovata morta affogata in vasca: in casa nessuna chiave

Una donna di 69 anni è stata trovata morta a Milano venerdì 8 agosto affogata nella vasca da bagno con un pesante vaso sulla pancia. Nell’appartamento di via Bisnati, in zona Affori, non sono stati rinvenuti mazzi di chiavi di casa, nonostante la porta fosse chiusa.

Sul posto sono intervenuti da subito i vigili del fuoco di Milano su segnalazione della sala operativa per un soccorso di persona. Trovando l’ingresso sbarrato si sono dovuti calare dal tetto e poi tagliare la porta blindata per permettere l’ingresso di altre squadre e dei carabinieri a cui sono affidate le indagini sui fatti. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 19.15. Sui fatti indaga la Procura di Milano.