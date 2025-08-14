Inchiesta urbanistica, Tancredi in tribunale a Milano. Oggi il riesame

L’ex assessore all’urbanistica del comune di Milano, Giancarlo Tancredi, è arrivato questa mattina in tribunale per l’udienza davanti al tribunale del riesame nell’ambito dell’inchiesta sull’urbanistica condotta dalla procura di Milano. Al suo fianco il legale Giovanni Brambilla Pisoni. Nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti presenti. All’ordine del giorno, l’udienza davanti ai giudici della libertà per discutere il ricorso contro la misura degli arresti domiciliari disposta dal gip Mattia Fiorentini dopo gli interrogatori di garanzia del 23 luglio. La discussione era stata rinviata martedì 12 agosto per consentire alla difesa di esaminare i nuovi documenti depositati in aula dalle pm Marina Petruzzella e dall’aggiunta Tiziana Siciliano, tra cui le chat acquisite nel corso delle perquisizioni effettuate il 16 luglio sui telefoni sequestrati.