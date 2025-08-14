Ferragosto 2025, il meteo in Italia: le previsioni

Ferragosto 2025 è alle porte e le previsioni meteo indicano una giornata all’insegna del bel tempo in quasi tutta Italia. Queste le previsioni per venerdì 15 agosto secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica militare.

Al Nord: giornata prevalentemente soleggiata con caldo intenso specie sulla pianura padana con picchi di 37/38°c. Sui settori alpini e prealpini sono previste isolate piogge o temporali pomeridiani, in estensione ai confini lombardi e Trentino-Alto Adige. Il cielo sarà generalmente sereno altrove.

Centro e Sardegna: al centro e in Sardegna la mattina sarà in prevalenza asciutta e soleggiata, ma dal pomeriggio si attendono temporali soprattutto sui settori appenninici e zone interne. Altrove prevalenza di bel tempo e cielo poco nuvoloso.

Sud e Sicilia: al Sud e in Sicilia la giornata sarà caratterizzata da un clima molto caldo e condizioni generalmente soleggiate. Tuttavia nel pomeriggio sono attesi rovesci o temporali deboli sui rilievi appenninici della Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale, mentre altrove prevarrà il sole.

Temperature: minime in lieve diminuzione generale su tutto il Paese ad eccezione del settore orientale della Romagna e Veneto dove riscontriamo un’anomalia positiva. Massime generalmente stazionarie al Nord; in lieve diminuzione sull’Appennino tosco-emiliano e lungo le coste del Lazio; in aumento sulla Toscana tirrenica e localmente su Umbria; tendenzialmente in diminuzione al sud peninsulare specie sulle aree interne di Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. Stazionarie altrove.

Venti: i venti saranno generalmente deboli o moderati, con qualche rinforzo locale sui rilievi durante i temporali.

Mari: mari calmi o poco mossi tutti i bacini

A Firenze codice rosso

Farà ancora caldo a Firenze, almeno per questo fine settimana. Il codice rosso è confermato per oggi e domani, venerdì 15 agosto, e proseguirà fino a sabato 16 agosto. E’ quanto si legge nel nuovo bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia Ssr Regione Lazio, nell’ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo, coordinato dal ministero della salute.

Ieri il picco è stato raggiunto alla stazione di Firenze-Orto botanico: 40.4 gradi alle 15.15 (ora solare). Alle 11 di stamani (sempre ora solare) la stessa stazione meteo ha registrato 36.1 gradi. Gli esperti del Cfr (Centro funzionale regionale) prevedono per oggi, in Toscana, “modesta instabilità con possibilità di isolati brevi temporali; cumulati non significativi fino a 20-30 mm, intensità 20-30 mm in un’ora”. Per domani, Ferragosto, “debole instabilità sulle province meridionali” della nostra regione.