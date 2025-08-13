Pavia, tre morti in scontro auto-scoter

E’ di tre morti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto lungo la ex statale 35, nel tratto compreso tra Pavia e Borgarello, nei pressi della frazione Cassinino. Le vittime hanno perso la vita in seguito a un violento scontro tra un’automobile e uno scooter. Da una prima ricostruzione, sembra che una Mazda si sarebbe scontrata frontalmente con un ciclomotore su cui viaggiava una coppia, un uomo e una donna. Sarebbero stati sbalzati oltre il guard rail finendo nel canale Navigliaccio che costeggia la strada. I due sono morti annegati. Il conducente della vettura, gravemente ferito, è stato estratto vivo dalle lamiere dai vigili del fuoco ma è morto poco dopo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, due pattuglie della polizia locale, i vigili del fuoco e diversi mezzi del 118. La circolazione è stata bloccata in entrambe le direzioni per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi. Al vaglio della locale la dinamica dell’incidente.