Accesso Archivi

Accesso Archivi

mercoledì 13 agosto 2025

Ultima ora

Pavia, tre morti in scontro auto-scoter

Pavia, tre morti in scontro auto-scoter
Foto Mauro Scrobogna /LaPresse 25-04-2020 Roma , Italia Cronaca Coronavirus, emergenza sanitaria Nella foto: Università Pontificia Salesiana sei sacerdoti portati in ospedale 28 positivi al virus Photo Mauro Scrobogna /LaPresse April 25, 2020  Rome, Italy News Coronavirus outbreak: health emergency In the picture: Università Pontificia Salesiana 6 priests taken to hospital and 28 virus positive placed in isolation
LaPresse
LaPresse

Due delle vittime annegate in un canale

E’ di tre morti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto lungo la ex statale 35, nel tratto compreso tra Pavia e Borgarello, nei pressi della frazione Cassinino. Le vittime hanno perso la vita in seguito a un violento scontro tra un’automobile e uno scooter. Da una prima ricostruzione, sembra che una Mazda si sarebbe scontrata frontalmente con un ciclomotore su cui viaggiava una coppia, un uomo e una donna. Sarebbero stati sbalzati oltre il guard rail finendo nel canale Navigliaccio che costeggia la strada. I due sono morti annegati. Il conducente della vettura, gravemente ferito, è stato estratto vivo dalle lamiere dai vigili del fuoco ma è morto poco dopo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, due pattuglie della polizia locale, i vigili del fuoco e diversi mezzi del 118. La circolazione è stata bloccata in entrambe le direzioni per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi. Al vaglio della locale la dinamica dell’incidente.

© Riproduzione Riservata