Malpensa, maxi sequestro di sigarette di contrabbando: 9 denunciati

I finanzieri del Comando Provinciale di Varese, insieme ai Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, durante i controlli doganali all’aeroporto di Malpensa hanno scoperto un traffico illecito di sigarette.

Durante le verifiche, avviate anche in seguito all’apertura di nuove rotte intercontinentali, sono stati denunciati diversi passeggeri di origine senegalese e gambiana, trovati in possesso di 2.040 stecche di sigarette di un noto marchio internazionale, trasportate nei bagagli senza i contrassegni fiscali previsti. Il valore complessivo del carico sequestrato supera i 132 mila euro. I soggetti sono stati denunciati a piede libero per introduzione illecita di tabacco lavorato sul territorio nazionale.