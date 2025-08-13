La Spezia, donna uccisa a coltellate: l’ex si è costituito

Una donna è stata aggredita a coltellate e uccisa questa mattina in una villetta di via Genova, alla Spezia. E’ accaduto in mattinata: la vittima, una 54enne, lavorava come collaboratrice domestica all’interno dell’abitazione, dov’è stata raggiunta dall’ex marito. I due avrebbero avuto una discussione, poi l’uomo l’ha colpita più volte con un coltello. A dare l’allarme è stata la proprietaria della villa che ha chiamato il 118, intervenuto con ambulanza e automedica. All’arrivo dei soccorsi la donna era già in arresto cardiaco ed è morta poco dopo. L’uomo si è costituito ai carabinieri che si occupano delle indagini.

L’uomo aveva il divieto di avvicinamento

È arrivata intorno alle 11 la chiamata di emergenza dalla villetta dove la donna è stata aggredita e uccisa. La vittima stava lavorando alle pulizie della villa, con lei anche un’altra donna proprietaria dell’abitazione. All’improvviso nell’appartamento si è presentato l’ex marito, un 57enne anche lui italiano e residente nella zona, già colpito da un divieto di avvicinamento. L’uomo ha estratto un coltello e colpito più volte la ex, per poi fuggire. La testimone ha chiamato il 112, arrivato con ambulanza e automedica, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. L’ex marito dopo una breve fuga si è costituito alla stazione dei carabinieri di Ceparana. Sul posto il magistrato e i carabinieri del comando provinciale della Spezia.