Livorno, turista uccisa da bus durante manovra in porto

LaPresse
Grave il marito della vittima

Incidente mortale martedì poco dopo le 14 nell’area portuale di Livorno: una coppia di turisti è stata investita da un pullman che stava facendo manovra. La donna è morta sul colpo, mentre il compagno ha riportato ferite molto gravi ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Livorno. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. L’area è stata transennata per consentire i soccorsi e poi i rilievi delle forze dell’ordine.

