Orvieto, 65enne disperso soccorso in elicottero

Un uomo di 65 anni che risultava disperso a Titignano, nel comune di Orvieto, è stato soccorso con un elicottero nella giornata di domenica 10 agosto. Alle ricerche hanno preso parte il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, CNSAS Umbria (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico), vigili del fuoco e personale del 118. Dell’uomo si sono perse le tracce nei pressi del Castello di Titignano e l’allarme è stato dato dopo che non aveva fatto rientro presso la struttura che lo ospitava. Il 65enne è stato individuato in una zona collinare coperta da folta vegetazione dopo che è stato agganciato il segnale del suo telefono. Il disperso è stato ritrovato nei pressi di una riva del Lago di Corbara in stato confusionale e con un sospetto trauma cranico: recuperato con un elicottero della Sezione Aerea del Corpo di stanza a Pratica di Mare è stato portato per accertamenti medici presso l’ospedale più vicino.